Киев признал отсутствие шансов на победу: новости СВО на вечер 16 апреля

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS заявил, что у Украины нет шансов на победу без военной помощи США. По его словам, соотношение объема украинских снарядов к российским составляет 1:10. В то же время западная пресса указывает на снижение поддержки Киева, которая не оправдала себя.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Как Зеленский оценивает шансы Украины на победу?

Зеленский, комментируя ситуацию с задержкой военной помощи от США, признал, что Украина не выстоит против России без американского финансирования. Украинский лидер отметил, что с соотношением снарядов 1:10 российские войска будут оттеснять ВСУ на фронте каждый день.

При этом он отметил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». По словам Зеленского, Киев готов обсуждать разрешение украинского кризиса с лидерами других стран, но не с Москвой.

Что мировое сообщество думает о мирных переговорах России и Украины?

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев, передает Центральное телевидение Китая. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.

Си Цзиньпин отметил, что мир должен работать сообща во избежание разрастания конфликта и выхода его из-под контроля. Он также выразил готовность поддерживать сотрудничество со всеми сторонами, принимающими участие в разрешении украинского кризиса, в том числе Германией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подход Китая по урегулированию ситуации на Украине сбалансированным и конструктивным. По его словам, российская сторона приветствует предложения Пекина.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем

Как меняется риторика Запада в отношении Украины?

Обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема обратил внимание на сокращение объемов военной поддержки Киева со стороны его союзников. По его словам, это подтверждает мнение о том, что поставлять оружие Украине бессмысленно, так как этого лишь затягивает конфликт.

Он отметил, что украинской стороне нужны комплексы Patriot, а также ракеты к ним. Этого вооружения в Европе в избытке, а в США некоторые образцы вскоре отправятся на утилизацию в связи с истечением срока службы, утверждает журналист.

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Глава николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по складу железнодорожной станции Умань в Черкасской области Украины. По его словам, удар был нанесен в полночь по складу около железной дороги.

Также Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по району военного аэродрома Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области. По его словам, атака была зафиксирована в ночь на 16 апреля. Согласно сведениям подполья, этот аэродром готовят для принятия американских истребителей F-16.

Фото: МО РФ

Тем временем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» ударили по месту высадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, российские военные уничтожили девять лодок и до 20 украинских военных.

Минобороны РФ не комментировало вышеизложенную информацию, но сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожили позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Ведомство поделилось кадрами работы артиллеристов.

Что известно о возможной гибели Буданова?

Телеканал «Царьград», ссылаясь на публикации украинских СМИ и военкоров, сообщил, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов мог быть убит в результате ракетного обстрела в окрестностях города Чугуева Харьковской области. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ликвидация главы ГУР Украины Кирилла Буданова или главкома ВСУ Александра Сырского ничего не решит. По его словам, в стране практически нет бункеров, способных выдержать удары российских ракет, поэтому, если бы было принято решение об их ликвидации, не получилось бы скрыться.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Как в России отреагировали на предложение Макрона об олимпийском перемирии?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины используют попытки перемирия для перегруппировки своих войск в зоне СВО. По его словам, действия Киева осложняют реализацию инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению боевых действий в регионе на время Олимпийских игр — 2024.

«Вы знаете, президенту [РФ Владимиру Путину] неоднократно задавали подобные вопросы. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

В свою очередь сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что предложение Макрона является лицемерием. Он объяснил это тем, что Париж поставляет оружие Киеву.

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