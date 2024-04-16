Стало известно об уничтожении украинского десанта на правом берегу Днепра Сальдо: ВС РФ уничтожили девять лодок ВСУ с 20 бойцами на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» ударили по месту высадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, российские военные уничтожили девять лодок и до 20 украинских военных. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ночью был нанесен удар по месту посадки десанта на правом берегу Днепра. Уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из «35-й и 37-й бригад морской пехоты», — написал он.

Также, как отметил Сальдо, российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и военной технике противника в районе села Работино. По его словам, под удар попали военные 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Глава Херсонской области отчитался, что группировки войск «Днепр» в течение суток вели оборону левого берега Днепр и борьбу с вражескими беспилотниками, наносили огневые удары по объектам, технике и артиллерии врага на правобережье. Потери противника за сутки составили до 60 человек личного состава, девять орудий и минометов и два автомобиля.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что российские войска отбили две атаки противника и улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое Запорожской области. По его информации, у ВС РФ есть успехи у населенного пункта Малая Токмачка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.