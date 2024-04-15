Стало известно об улучшении позиций ВС РФ в Работино и Вербовом Рогов: ВС РФ отбили две атаки ВСУ и улучшили свои позиции в Работино и Вербовом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска отбили две атаки противника и улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, у ВС РФ есть успехи у населенного пункта Малая Токмачка.

В Работино наши войска отбили две атаки и улучшили позиции по переднему краю, а также разрушили вражеский опорный пункт. В районе Вербового отбили тоже две атаки, а затем не только улучшили позиции, но и взяли один опорник, — сказал Рогов.

На днях стало известно, что военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. В Минобороны РФ в качестве примера привели случай, когда 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ в составе подразделения сложила оружие и сдалась в плен бойцам группировки войск «Центр». Это произошло в районе села Водяного, пояснили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Центр» 13 апреля взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Как заявили в Минобороны РФ, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.