Рогов отреагировал на сообщения о гибели Буданова и Сырского Рогов: Буданов и Сырский не спрячутся от российских ракет, нужен только приказ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Буданов

Ликвидация главы ГУР Украины Кирилла Буданова и главкома ВСУ Александра Сырского ничего не решит, заявил NEWS.ru глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в стране практически нет бункеров, способных выдержать удары российских ракет, поэтому, если бы было принято решение об их ликвидации, не получилось бы скрыться.

Я бы воздержался от комментария по поводу того, что Буданова и Сырского отправили на тот свет. [Их] ликвидация ничего не решит. Сырского нам лучше сохранять, с учетом того, как качественно он бросает на утилизацию украинских националистов и как он бежит из одного населенного пункта в другой, — сказал Рогов.

О возможной гибели Буданова ранее сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на публикации украинских СМИ и военкоров. Отмечается, что глава ГУР мог погибнуть в результате ракетного обстрела расположенного в районе Чугуева Харьковской области полигона. При этом официальное подтверждение этой информации не поступало. По данным канала, «убиты важные чины». В «Царьграде» также допустили, что на месте удара мог быть главком Сырский, а не Буданов.

Тем временем подтверждена информация о гибели в зоне СВО главы украинского города Лебедина в Сумской области Александра Бакликова. Градоначальник ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года, передают украинские СМИ. Информацию о его гибели подтвердили глава города Тростянца Юрий Бова и председатель Недригайловской общины Константин Волков.