Запад уличили в нежелании дальше помогать Украине Lidovky: Запад по объективным причинам сокращает военную поддержку Киева

Фото: МО Украины

Союзники Киева сокращают объемы военной поддержки, невзирая на переизбыток некоторых вооружений на складах западных стран, заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема. По его словам, это подтверждает мнение о том, что поставлять оружие Украине бессмысленно, так как этого лишь затягивает конфликт.

Украине всегда недостает средств <…>, а российские войска продвигаются вперед. В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт, — написал Гудема.

Он отметил, что украинской стороне нужны комплексы Patriot, а также ракеты к ним. Этого вооружения в Европе в избытке, а в США некоторые образцы вскоре отправятся на утилизацию в связи с истечением срока службы, утверждает журналист.

Гудема объясняет ситуацию тем, что западные политики не могут игнорировать укрепляющиеся в обществе антиукраинские настроения в период подготовки к выборам в Европе и США. Еще одной причиной является отсутствие значимых успехов ВСУ на поле боя, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле. Он отметил, что такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным.