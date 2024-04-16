Зеленский возмущен чрезмерным вниманием к Израилю. Запад забыл про Украину?

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский дважды за день пожаловался, что западные партнеры не оказывают республике такой же помощи, как Израилю. Что сказал Зеленский, почему страны НАТО не защищают Киев?

Что сказал Зеленский

Украинский лидер заявил, что Западу следует объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле. В своем Telegram-канале он отметил, что такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным.

«Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть», — обратил внимание глава страны.

Позднее, также в своем канале, он напомнил, что Украина, как и Израиль, не является членом НАТО. Для защиты страны не нужна активация пятой статьи Устава Альянса, а хватит только политической воли, констатировал президент.

«Вместе действовали Израиль, Америка, Великобритания, Франция и Иордания. Максимально эффективно. Израиль не является членом НАТО, и не требовалось ничего такого, как активация пятой статьи (о коллективной обороне. — прим. ТАСС)», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, небо над Украиной «могло бы получить именно такую защиту, которая нужна», если бы Киев имел «похожую полную поддержку партнеров».

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Как в США объяснили отказ защищать Украину от воздушных атак

Удар Ирана по территории Израиля слишком отличается от конфликта на Украине, поэтому США не могут помогать киевским властям защищаться от воздушных атак, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме. По его словам, у этих противостояний совершенно разная картина угроз.

«Я ждал этого вопроса. Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», — обратил внимание американский политик.

Президент США Джо Байден, как напомнил Кирби, изначально дал понять, что американские военные не будут вовлечены в украинский конфликт «в боевой роли». Вашингтон сфокусировался на предоставлении Киеву средств защиты воздушного пространства, констатировал он.

«К сожалению, мы не можем этого делать прямо сейчас», — уточнил представитель Белого дома.

Кроме того экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Европа и США не обладают войсками, которые были бы способны противостоять военной мощи России. По его словам, в Вашингтоне должны осознать этот факт.

«Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать», — написал Макгрегор.

В чем еще Зеленский обвинял Запад

В марте Зеленский призвал к увеличению военной помощи в своем видеообращении на саммите глав государств и правительств Евросоюза. Кроме того, он назвал позором для Европы темпы передачи боеприпасов Киеву.

«К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас», — сказал президент.

Также украинский лидер заявил, что законодатели Соединенных Штатов, которые задерживают финансирование Киеву, должны быть помочь Украине еще вчера. По его словам, в настоящее время Киев хочет сосредоточиться на Конгрессе США, чтобы они поняли, насколько Украина нуждается в военной помощи.

«Они должны были помочь Украине еще вчера. Мне нечего добавить. Это угроза для всего мира», — отметил Зеленский.

Он также высказался о предстоящих выборах президента США, которые пройдут осенью 2024 года. Как подчеркнул Зеленский, кто бы ни стал новым американским лидером, он будет надеяться, что поддержка Вашингтоном Киева не изменится.

До этого Зеленский раскритиковал Запад за малые поставки вооружений. Он считает, что нехватка дальнобойного вооружения у украинской армии говорит о том, насколько недальновидны действия некоторых западных партнеров. По его мнению, недостаток особенно ощущается на фоне тяжелых условий для ВСУ.

«В таких сложных условиях недальнобойность нашей армии — очевидная недальновидность некоторых партнеров», — возмутился украинский лидер.

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