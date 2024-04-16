Рогов ответил на слова Макрона о перемирии на время Олимпиады Рогов назвал лицемерием идею Макрона объявить перемирие на время Олимпиады

Фото: Claudia Martini/XinHua/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на время проведения летних Олимпийских игр является лицемерием, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он объяснил это тем, что Париж поставляет оружие Киеву, передает РИА Новости.

Слышать о перемирии от персонажа, который накачивает режим Зеленского оружием, убивающим мирных жителей, и при этом одновременно грозится официально отправить своих французских боевиков на Украину, — лицемерие, — заявил Рогов.

Он отметил, что именно Макрон ответственен за разжигание конфликта на Украине. По вине президента Франции гибнут мирные люди, а у главы Украины Владимира Зеленского появляется иллюзия, что он сможет «оттянуть свой конец», подчеркнул Рогов.

Ранее председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что идея Макрона о перемирии является уловкой. По его словам, французский лидер хочет дать Киеву время для передышки.

До этого Макрон заявил, что хочет обсудить вопрос о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время ОИ-2024 с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам французского лидера, он приложит максимум усилий для установления олимпийского перемирия и намерен привлечь к этому вопросу международных партнеров.