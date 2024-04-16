«Время для передышки»: в Крыму объяснили уловку Макрона с перемирием Заур Смирнов назвал уловкой предложение Макрона о перемирии на время ОИ-2024

Фото: Lorenz Huter/Lorenz Huter/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Идея президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр является уловкой, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, которые приводит РИА Новости, французский лидер хочет дать Киеву время для передышки.

Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка, — заявил Смирнов.

Он отметил, что Париж должен прекратить поставки оружия ВСУ и своим примером продемонстрировать настоящую заинтересованность в прекращении огня.

Ранее Макрон заявил, что хочет обсудить вопрос о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время ОИ-2024 с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам французского лидера, он приложит максимум усилий для установления олимпийского перемирия и намерен привлечь к этому вопросу международных партнеров.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, отметил, что подобное предложение звучит странно из уст главы Франции. Он добавил, что Олимпиада должна стать разрядкой, а не политическим оружием.