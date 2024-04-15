В Госдуме ответили Макрону на призыв к олимпийскому перемирию Депутат Шеремет назвал хорошей инициативой перемирие в зоне СВО на время ОИ-2024

Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Идея установить перемирие во всех конфликтах в мире, в том числе в зоне специальной военной операции России на Украине, на время проведения летних Олимпийских игр в Париже является хорошей инициативой, но она странно звучит из уст президента Франции Эммануэля Макрона, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его словам, оппоненты России путают понятия мира и благополучия с силовым давлением. Парламентарий подчеркнул, что Олимпиада должна служить разрядкой, а не использоваться как политическое оружие.

Инициатива хорошая, но из уст Макрона звучит очень странно. Недавно он отправил французский контингент в зону проведения СВО. Наши оппоненты путают понятия мира и благополучия с силовым давлением. У меня доверия к европейским инициативам нет. Они нас не раз обманывали публично. Олимпийские игры должны служить разрядкой, а их используют как политическое оружие, — высказался Шеремет.

Ранее Макрон заявил, что хочет обсудить вопрос о прекращении огня в продолжающихся в мире конфликтах на время ОИ-2024 с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам французского лидера, он приложит максимум усилий для установления олимпийского перемирия и намерен привлечь к этому вопросу международных партнеров.

Президент Франции также подчеркнул, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже может быть ограничена из-за угрозы терактов. Он отметил, что за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности. При возникновении угрозы мероприятие ограничат площадью Трокадеро или даже стадионом «Стад де Франс».