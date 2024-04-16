Зеленский вновь заявил об отказе вести переговоры с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украина не намерена вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира», заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS. По его словам, Киев готов обсуждать разрешение украинского кризиса с лидерами других стран, но не с Москвой.

Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он (Владимир Путин. — NEWS.ru) не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа, — сказал Зеленский.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев. По его мнению, мир возможен в случае равноправного участия всех сторон в обсуждении мирных инициатив.

Си Цзиньпин отметил, что мир должен работать сообща во избежание разрастания конфликта и выхода его из-под контроля. Он также выразил готовность поддерживать сотрудничество со всеми сторонами, принимающими участие в разрешении украинского кризиса, в том числе Германией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подход Китая по урегулированию ситуации на Украине сбалансированным и конструктивным. По его словам, российская сторона приветствует предложения Пекина.