Боевой воздушный шар, диверсия на Транссибе: как ВСУ атакуют РФ 16 апреля

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Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись обстрелам украинской армии. В Кузбассе силовики задержали местного жителя по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали. Военные Вооруженных сил Украины впервые попыталась атаковать регион РФ с помощью воздушного шара. Беспилотник ВСУ ударил по автозаправке в ДНР, в результате чего погиб водитель газовоза. Ракеты Storm Shadow были сбиты над Бердянском. Подробности новых атак ВСУ на территорию России — в материале NEWS.ru.

ФСБ пресекла диверсию на Транссибирской магистрали в Кузбассе

16 апреля ФСБ сообщила о задержании ранее судимого 28-летнего жителя Кемеровской области, которого подозревают в попытке диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали. По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинских кураторов.

Задержанный планировал поджечь более 10 релейных шкафов, за что ему пообещали выплатить денежное вознаграждение. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ).

В управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщили, что правоохранительные органы установили четыре участка Западно-Сибирской железной дороги в Юрге, где мужчина планировал совершить поджоги.

Водитель газовоза погиб при атаке дрона в Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 16 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские военные совершили 10 обстрелов на Донецком направлении, пять — на Горловском и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 45 боеприпасов по региону. Два жилых дома, один инфраструктурный объект и автомобиль получили повреждения.

В Горловке украинский беспилотник сбросил боеприпас в районе автозаправки на Интернациональной улице. В результате атаки загорелся газовоз, водитель погиб. Впоследствии еще один БПЛА попытался атаковать АЗС, но был уничтожен средствами ПВО, написал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Фото: МО Украины

ВСУ впервые попытались атаковать РФ воздушным шаром

Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать территорию России с помощью малоразмерного воздушного шара. Средства ПВО сбили его утром 16 апреля над Курской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

«Около 08:15 мск дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Обстрелы вызвали лесные пожары в Херсонской области

Украинские войска обстреляли населенные пункты Алешкинского городского округа Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Раденске один человек получил ранения. В Юбилейном повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт», — написал чиновник.

Голопристанский муниципальный округ также подвергся обстрелам со стороны ВСУ. В результате атак в нем начались лесные пожары на площади 18 гектаров.

ВСУ атаковали Бердянск ракетами Storm Shadow

Накануне украинская армия попыталась атаковать дальнобойными ракетами город Бердянск в Запорожской области. Они были уничтожены средствами ПВО.

«Около 11:30 в Бердянске прозвучали взрывы. По предварительной информации, наша ПВО сбила две вражеские ракеты Storm Shadow. Информация уточняется», — говорилось в сообщении администрации региона. Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фельдшерский пункт загорелся под Белгородом после атаки дрона

Накануне украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в районе села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Пожар был оперативно потушен.

Позже дрон-камикадзе атаковал село Графовка Краснояружского района. Повреждения получил инфраструктурный объект связи. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

Дубовское, Новосадовское, Беловское и Яснозоренское сельские поселения подверглись артиллерийским обстрелам. Четыре частных и три многоквартирных жилых дома, два автомобиля и две хозпостройки получили повреждения.

ВСУ также нанесли удары по населенным пунктам Разумное и Козинка, а также по пограничному пункту пропуска «Шебекино». Разрушений зафиксировано не было, никто не пострадал.

Обломки «летающего объекта» обнаружили под Волгоградом

Обломки «летающего объекта» были обнаружены на территории Еланского района Волгоградской области, сообщила 16 апреля местная администрация.

«Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», — говорится в заявлении.

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