«Лучшие в аду»: появился трейлер компьютерной игры про ЧВК «Вагнер» и СВО

Фото: vk.com/bestinhell_game

В Сети появился трейлер компьютерной игры «Лучшие в аду» от компании NoName Company, в основу которой легла реальная операция, проведенная в зоне СВО. Что известно об этой игре, как она связана с фильмом Евгения Пригожина «Лучшие в аду» и ЧВК «Вагнер»?

Что известно о компьютерной игре про ЧВК «Вагнер»

Трейлер компьютерной игры под названием «Лучшие в аду» был опубликован 15 апреля в одноименном Telegram-канале. Как уточняется в соответствующей публикации, разработкой проекта занималась компания из Владивостока NoName Company.

»«Лучшие в аду» — это сюжетный тактический кооперативный шутер от первого лица, рассказывающий о реальной операции, проведенной в ходе СВО. При создании игры мы опирались на истории участников боевых действий и сделали упор на драматургию. Использованы реальные истории бойцов, которые собирались на протяжении года», — гласит описание трейлера.

Подчеркивается, что в основе сюжета игры лежит фильм связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина «Лучшие в аду», выпущенный в 2022 году студией «Аурум». Создатели проекта отметили, что обладают лицензией на использование авторских прав, а игра была разработана без государственной поддержки.

«Мы считаем, что сегодня не хватает патриотических гейм-проектов, основанных на исторических событиях современной России, внутри которых мы сегодня находимся. Поэтому это не только игровой проект, но и социальный, однако нам важно, чтобы игра была интересной. Игра создана без государственной и какой-либо еще финансовой поддержки. Этот проект — это личная инициатива создателя компании», — заявили в NoName Company.

Фото: vk.com/bestinhell_game

В студии также добавили, что в игре используется движок Unreal Engine 4 и соблюден баланс кинематографичности и реализма, а благодаря искусственному интеллекту она не станет очередным «тиром».

Помимо этого, в трейлере можно заметить персонажа, похожего на Евгения Пригожина, погибшего 23 августа 2023 года при крушении самолета в Тверской области, и услышать слоган фильма «Лучшие в аду»: «У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими».

Трейлер игры «Лучшие в аду» также появился в Telegram-каналах, связанных с ЧВК «Вагнер», таких как «ЧВК Вагнер. Сводки» и «Разгрузка Вагнера». Дата релиза самой игры на настоящий момент неизвестна.

Что за фильм «Лучшие в аду»

В октябре 2022 года состоялась премьера фильма «Лучшие в аду» с Алексеем Кравченко в главной роли. По сюжету подразделения «белых» выполняют штурмовую операцию по захвату зданий, их задача — занять наблюдательный пункт и навести штурмовую авиацию на цели в тылу противника. Им противостоят подразделения «желтых», которые окопались в этих зданиях и также готовы сражаться до конца.

Сюжет картины не раскрывает, где и когда происходят действия ленты. Однако предполагается, что в фильме показан штурм города Попасная бойцами ЧВК «Вагнер» в ходе специальной военной операции.

Фильм «Лучшие в аду» получил преимущественно положительные отзывы и оценки. На сайте «Кинопоиск» рейтинг ленты составляет 7,7.

«В фильме изображен тяжелый боевой труд без прикрас, рефлексий и лирических отступлений. Друг другу в течение полутора часов насмерть противостоят равные, тактически подкованные, бескомпромиссные и вообще во многом похожие противники — с той важной поправкой, что у первых есть контракт с Родиной и Совестью, а вторые, к сожалению, заняли сторону врага. Реализм здесь, пожалуй, беспрецедентный. Помимо всего прочего, „Лучших в аду“ нужно посмотреть хотя бы для того, чтобы понимать, сколько физических и умственных сверхусилий, сколько пролитой крови и пота требует современный вооруженный конфликт — даже когда речь идет о выполнении какой-нибудь рядовой локальной задачи», — пишет издание «Российская газета» в своей рецензии к фильму.

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