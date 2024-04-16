Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.
Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом, добавил представитель подполья. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 апреля, читайте в материале NEWS.ru.
ВСУ обстреляли села в Херсонской области, есть раненый
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам Раденск и Юбилейное Алешкинского округа в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, один человек при атаке получил ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.
Из-за обстрелов со стороны украинских военных также пострадал Голопристанский муниципальный округ. Там начались лесные пожары на общей площади 18 га, констатировал Сальдо.
В Эстонии заявили, что ВС РФ «одним махом» возьмут украинский город
У Вооруженных сил РФ есть все возможности «одним махом» занять Харьков, приводит ERR заявление начальника Генштаба Эстонии генерал-майора Энно Митса. По его словам, самым проблематичным станет удержание города под контролем.
Армия России на данный момент старается растянуть линию фронта, чтобы истончить оборонные ресурсы Украины, отметил Митс. В то же время российские военные пользуются нехваткой у ВСУ средств противовоздушной обороны и наносят удары по критической инфраструктуре противника, констатировал генерал-майор.
Наемник рассказал, как двухлетний конфликт повлиял на бойцов ВСУ
Украинские военные за два года спецоперации ослабели и достигли предела как в физическом, так и в психологическом плане, рассказал изданию iDNES чешский наемник ВСУ Петр. По его словам, перспективы для Киева сейчас нерадужные.
Украина продолжает испытывать проблемы из-за нехватки боеприпасов, говорится в статье. Национальная армия также ощущает недостаточную западную помощь, обратили внимание журналисты.
Российские планирующие бомбы стали серьезной угрозой для ВСУ
Российские планирующие бомбы, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, оказались серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают журналисты Defence 24. Более активное использование вооружения российскими военными вынудило Киев стянуть ПВО к линии фронта, уточнили авторы статьи.
Планирующие бомбы позволяют тактической авиации ВКС РФ оставаться вне зоны досягаемости для противовоздушной обороны ВСУ, подчеркнули в издании. Российским войскам удается делать это крайне эффективно, констатировали журналисты.
Во Франции призвали прекратить «выписывать чеки» Киеву
Финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции должна прекратиться, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Поддержка Киева происходит на фоне разваливающихся больниц в стране, напомнил он.
В то же время люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, выразил свое недовольство Филиппо. Французов вынуждают чувствовать себя виноватыми в государственных расходах, заключил лидер «Патриотов».
На Украине признали потерю огромного объема генерирующих мощностей
Украина несет огромные потери генерирующих мощностей, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко на полях неформальной встречи европейских министров в Брюсселе. По его словам, этот показатель доходит до семи гигаватт.
Глава ведомства указал на уничтожение нескольких высоковольтных автотрансформаторов. В то же время местное энергопроизводство в Харькове было практически полностью уничтожено, констатировал Галущенко.
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