ВС РФ довели «до истерики» бойцов ВСУ: новости СВО на утро 16 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом, добавил представитель подполья. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли села в Херсонской области, есть раненый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам Раденск и Юбилейное Алешкинского округа в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, один человек при атаке получил ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Из-за обстрелов со стороны украинских военных также пострадал Голопристанский муниципальный округ. Там начались лесные пожары на общей площади 18 га, констатировал Сальдо.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Эстонии заявили, что ВС РФ «одним махом» возьмут украинский город

У Вооруженных сил РФ есть все возможности «одним махом» занять Харьков, приводит ERR заявление начальника Генштаба Эстонии генерал-майора Энно Митса. По его словам, самым проблематичным станет удержание города под контролем.

Армия России на данный момент старается растянуть линию фронта, чтобы истончить оборонные ресурсы Украины, отметил Митс. В то же время российские военные пользуются нехваткой у ВСУ средств противовоздушной обороны и наносят удары по критической инфраструктуре противника, констатировал генерал-майор.

Наемник рассказал, как двухлетний конфликт повлиял на бойцов ВСУ

Украинские военные за два года спецоперации ослабели и достигли предела как в физическом, так и в психологическом плане, рассказал изданию iDNES чешский наемник ВСУ Петр. По его словам, перспективы для Киева сейчас нерадужные.

Украина продолжает испытывать проблемы из-за нехватки боеприпасов, говорится в статье. Национальная армия также ощущает недостаточную западную помощь, обратили внимание журналисты.

Фото: МО Украины

Российские планирующие бомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

Российские планирующие бомбы, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, оказались серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают журналисты Defence 24. Более активное использование вооружения российскими военными вынудило Киев стянуть ПВО к линии фронта, уточнили авторы статьи.

Планирующие бомбы позволяют тактической авиации ВКС РФ оставаться вне зоны досягаемости для противовоздушной обороны ВСУ, подчеркнули в издании. Российским войскам удается делать это крайне эффективно, констатировали журналисты.

Во Франции призвали прекратить «выписывать чеки» Киеву

Финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции должна прекратиться, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Поддержка Киева происходит на фоне разваливающихся больниц в стране, напомнил он.

В то же время люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, выразил свое недовольство Филиппо. Французов вынуждают чувствовать себя виноватыми в государственных расходах, заключил лидер «Патриотов».

Фото: МО Украины

На Украине признали потерю огромного объема генерирующих мощностей

Украина несет огромные потери генерирующих мощностей, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко на полях неформальной встречи европейских министров в Брюсселе. По его словам, этот показатель доходит до семи гигаватт.

Глава ведомства указал на уничтожение нескольких высоковольтных автотрансформаторов. В то же время местное энергопроизводство в Харькове было практически полностью уничтожено, констатировал Галущенко.

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