В Кузбассе пресекли диверсию на Транссибирской магистрали В Кузбассе задержали мужчину за планы устроить диверсию на Транссибирской дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области пресекли попытку диверсии на Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопастности (ЦОС ФСБ). Сотрудники спецслужбы задержали 28-летнего местного жителя, который планировал поджечь свыше 10 релейных шкафов.

Отмечается, что задержанный действовал по заданию украинских кураторов. По предварительным данным, мужчина связался с неизвестными лицами, находящимися на территории Украины, и за денежное вознаграждение согласился поджечь релейные шкафы на участке железной дороги. По месту его проживания изъяли две бутылки с горючей жидкостью и карту участка железной дороги. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу уточнила, что были установлены четыре участка Западно-Сибирской железной дороги в городе Юрга, где планировались поджоги релейных шкафов. Там отметили, что задержанный был неоднократно судим за серии краж и грабежей, а также употребляет наркотики.

Ранее сообщалось, что ФСБ 11 апреля пресекла деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии. Члены преступного сообщества хотели совершить террористический акт в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в Донецке.