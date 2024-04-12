ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральной службой безопасности 11 апреля была пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, сообщила пресс-служба ведомства. Члены преступного сообщества хотели совершить террористический акт в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в Донецке.

Координация деятельности тергруппы осуществлялась с территории Украины. Ее участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, откуда намеревались переправиться на Украину, — говорится в сообщении спецслужбы.

По месту проживания подозреваемых обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также ручные гранаты.

Ранее в ФСБ проинформировали об уроженце Средней Азии, который планировал нападение на столичную синагогу. По данным ведомства, он рассчитывал совершить теракт во время массового скопления людей.

До этого в Калининградской области сотрудники Федеральной службы безопасности заподозрили двух жителей региона в создании диверсионного сообщества и участии в нем. По данным ведомства, мужчины действовали по указанию Службы безопасности Украины. Подозреваемых задержали, их заключили под стражу.