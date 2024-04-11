ФСБ заявила о предотвращении теракта в синагоге в Москве ФСБ: уроженец Средней Азии готовил теракт в столичной синагоге, он нейтрализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) проинформировали об уроженце Средней Азии, который планировал нападение на столичную синагогу. По данным ведомства, он рассчитывал совершить теракт во время массового скопления людей.

Спецслужба сообщила, что иностранный гражданин у себя на родине отбывал наказание за совершение преступления общеуголовного характера. Стало известно, что в тюрьме он установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера. Сотрудникам ФСБ удалось выяснить, что под их влиянием мужчина стал разделять идеологию запрещенной в России международной террористической организации.

В ноябре 2023 года после освобождения из колонии он приехал в Москву, заявила пресс-служба ФСБ. В столице иностранец провел разведку местности в окружении одной из московских синагог. Спецслужба выяснила, что мужчина также купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества, — рассказали в спецслужбе.

Силовики заявили, что 10 апреля 2024 года «террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной. По его словам, разговаривать надо именно с этими силами, потому что «украинцы подносили патроны», а указы давал кто-то другой.