«Украинцы патроны подносили»: Лукашенко о плане действий после «Крокуса» Лукашенко: после «Крокуса» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, разговаривать надо именно с этими силами, потому что «украинцы подносили патроны», а указы давал кто-то другой. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Чего вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про «Крокус». Сейчас надо до конца разобраться. Украинцы украинцами. Но за украинцами, вы правильно обнаружили, стоят определенные силы. Вы тоже их знаете. Вот с теми надо разговаривать. А украинцы тут патроны подносили, — заявил Лукашенко.

При этом президент заявил, что после случившегося разговаривать с Киевом и не придется. Если России понадобится в этом помощь, то Белоруссия не откажет, однако смысла в диалоге с Украиной Минск не видит, добавил Лукашенко.

Ранее стало известно о планах президента Белоруссии встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко сообщил, что обсудит с главой государства вопросы экономики. Переговоры политиков состоятся перед грядущей встречей премьер-министров двух стран.