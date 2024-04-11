Стало известно, о чем будут переговоры Лукашенко и Путина Лукашенко сообщил, что обсудит с Путиным вопросы экономики

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудит с российским лидером Владимиром Путиным вопросы экономики, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин. Переговоры политиков состоятся перед грядущей встречей премьер-министров двух стран.

Мы решили посвятить некоторое время вопросам экономики. Потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь — колею начертить. Прежде всего экономика, — сказал Лукашенко.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву 11 апреля. Предполагается, что белорусский лидер пробудет в столице России до 12 апреля. Пресс-служба Кремля сообщала, что Лукашенко и Путин также обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Telegram-канал «Пул первого» писал, что лидеры двух стран 12 апреля проведут совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства.

Также в марте Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко. Российский лидер поздравил президента соседней республики с успешным проведением парламентских выборов, после чего обсудил с ним аспекты международной обстановки.