Путин обсудил с Лукашенко международную обстановку

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер вначале поздравил президента соседней республики с успешным проведением парламентских выборов в Белоруссии, после чего они перешли к обсуждению развития отношений двух стран и аспектов международной обстановки.

Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки, — говорится в сообщении.

В начале февраля Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и обсудил с ним оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Президент РФ также поблагодарил Аль Нахайяна за содействие в обмене пленными с Украиной.

До этого Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах. В ответ Алиев поблагодарил российского лидера за внимание и поздравления. Главы государств также обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества. Кроме того, они выразили уверенность, что союзнические отношения стран будут и дальше развиваться в различных сферах.