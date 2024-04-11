Двух калининградцев заподозрили в организации диверсионной группы В Калининградской области задержаны подозреваемые в создании диверсионной группы

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Сотрудники Федеральной службы безопасности заподозрили двух жителей Калининградской области в создании диверсионного сообщества и участии в нем, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону. По данным ведомства, мужчины действовали по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Подозреваемых задержали, их заключили под стражу, передает РИА Новости.

УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 2001 и 2002 годов рождения, причастных к организации диверсионного сообщества и участию в нем. Оба фигуранта задержаны. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — заявили в ведомстве.

Представители ФСБ уточнили, что подозреваемые планировали совершить поджоги объектов транспортной инфраструктуры в различных регионах России. Было возбуждено уголовное дело по статье об организации диверсионного сообщества и участии в нем. Сотрудники УФСБ выясняют, кто еще мог состоять в диверсионном сообществе.

Ранее Национальный антитеррористический комитет России показал кадры контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. В ходе нее силовики ликвидировали двух боевиков, открывших по ним огонь. На месте боестолкновения были найдены автоматическое оружие и боеприпасы.