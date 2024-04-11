Появились кадры КТО в Нальчике, где ликвидировали двух боевиков НАК опубликовал кадры с КТО в Нальчике

Фото: nac.gov.ru

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал кадры контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, в ходе которой ликвидировали двух боевиков, открывших огонь по силовикам. Как отмечается, злоумышленники были причастны к террористической деятельности.

По данным НАК, на месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, сейчас там работают взрывотехники ФСБ. Потерь среди силовиков и гражданского населения нет.

Ранее режим контртеррористической операции вводили в Махачкале и Каспийске Республики Дагестан. Сотрудники ФСБ вели поиски подозреваемых в причастности к террористическим организациям в этих городах. Боевиков вычислил спецназ ФСБ. Их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию. Он сам связался с ее представителем и подтвердил свое участие в ней. Также задержанный признался в готовности совершить диверсии и теракты в ее интересах.

До этого в Ингушетии СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Забаррикадировавшиеся в квартире многоэтажного дома боевики оказали сопротивление при проведении контртеррористической операции.