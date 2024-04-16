В Кремле раскрыли планы Киева на олимпийское перемирие Макрона Песков: Украина использует попытки перемирий для перегруппировки

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Дмитрий Песков

Власти Украины используют попытки перемирий для перегруппировки своих войск в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, действия Киева осложняют реализацию инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению боевых действий в регионе на время Олимпийских игр — 2024.

Вы знаете, президенту [РФ Владимиру Путину] неоднократно задавали подобные вопросы. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобно, — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков таким образом ответил на вопрос журналистов о предложении Макрона об олимпийском перемирии на время Игр в Париже в этом году. Он подчеркнул, что никаких конкретных шагов от Парижа по данной инициативе не поступало.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что идея Макрона об олимпийском перемирии является лицемерием. Он объяснил это тем, что Париж поставляет оружие Киеву.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, в свою очередь, счел предложение французского лидера уловкой. По его мнению, Макрон хочет дать Киеву время для передышки.