Зеленский признал, что у Украины нет шансов на победу Зеленский: у Украины нет шансов на победу без финансирования США

Фото: МО Украины

У Украины нет шансов на победу без военной помощи США, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS. По его словам, соотношение объема украинских снарядов к российским составляет 1:10. Он отметил, что в такой ситуации Киев едва ли сможет выстоять.

Я могу сказать вам откровенно, что без этой поддержки [США] у нас не будет шансов на победу. Вы должны быть намного сильнее своего врага. Сегодня соотношение наших артиллерийских снарядов составляет 1:10. Сможем ли мы устоять на ногах? Нет. В любом случае с такой статистикой они будут оттеснять нас назад каждый день, — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». По его словам, Киев готов обсуждать разрешение украинского кризиса с лидерами других стран, но не с Москвой.

Ранее сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.