Киев бомбит Херсонщину, которая уходит под воду: как ВСУ атакуют РФ 7 июня ВСУ обстреливают районы, затопленные после разрушения Каховской гидроэлектростанции

Фото: МО Украины

Российские регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-кагале заявил об обстрелах Глушковского района. Telegram-канал Mash сообщил, что в Брянской области дрон-камикадзе ударил по вышке сотовой связи. Кроме того, ВСУ обстреливают затопленные после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) районы. Подробности новых атак на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Херсонская область уходит под воду

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Херсонской области. Глава правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что город Алешки почти полностью затоплен после подрыва Каховской гидроэлектростанции. По его словам, на данный момент там самая сложная ситуация, эвакуация людей возможна только на спецтехнике. Он уточнил, что в город направлены все свободные грузовики высокой проходимости, из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также Алексеенко заявил, что в Голой Пристани в Херсонской области вновь начал стремительно расти уровень воды. По его словам, ситуация с каждой минутой ухудшается. Он добавил, что прибрежные районы затопило еще в дневное время, а затем уровень воды в городе начал резко расти. Люди отказываются покидать свои дома, спасатели МЧС и сотрудники военно-гражданской администрации оказывают всю необходимую помощь населению.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что село Корсунка Херсонской области полностью ушло под воду. Врио главы области Владимир Сальдо уточнил, что почти 40 тысяч жителей Херсонской области оказались в зоне бедствия в результате наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС. Он отметил, что уровень Каховского водохранилища вблизи Энергодара упал более чем на 3,5 метра.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище исчезнет в ближайшие два-три дня из-за падения уровня воды. По его прогнозам, позднее появится новое русло Днепра — оно пройдет выше Каховской ГЭС.

ВСУ обстреливают затопленные районы на левом берегу

В оперативных службах Херсонской области сообщили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили почти 60 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам региона. Обстрелам подверглись в том числе города, затопленные после разрушения Каховской ГЭС.

«Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по населенному пункту Новая Каховка — 7 снарядов, по н. п Подстепное — 8 снарядов, по н. п Подлесное — 7 снарядов, по н. п. Казачьи Лагеря — 14 снарядов, по н. п. Алешки — 7 снарядов, по н. п. Днепряны — 6 снарядов, по н. п. Каиры — 9 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — передаёт ТАСС информацию оперативных служб.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кроме того, ночью украинские военные продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру в Каховке, Васильевке, Горностаевке, Райском и Сергеевке, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии

Осколками ранило электрика в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ Глушковского района один человек получил ранения. По его словам, мужчина пострадал во время восстановления электрической подстанции в селе Попово-Лежачи, куда украинские дроны сбросили два взрывных устройства.

«Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате атаки на подстанцию в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества. Ремонтные бригады продолжат работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов после того, как группы разминирования зачистят территорию.

ВСУ атаковали вышку сотовой связи под Брянском

Telegram-канал Mash сообщает, что 7 июня в селе Лемешовка Севского района Брянской области дрон-камикадзе ударил по вышке сотовой связи. По информации канала, в результате башня была повреждена, у жителей начались перебои с мобильной связью. Пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Также по данным Mash, три дрона ВСУ этим утром атаковали поселок Суземка в Брянской области. Уточняется, что одному беспилотному летательном аппарату (БПЛА) удалось сбросить боеприпас, а два других были уничтожены на подлёте. Пострадавших нет, однако разрушено несколько хозяйственных построек. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

Сработало ПВО в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал, что в Мелитополе российские системы противовоздушной обороны отразили атаки украинских военных. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. В городе работают экстренные службы.

«Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу. Слава богу, ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан. Подробности позже», — написал Рогов.

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