Рогов раскрыл планы ВСУ на Запорожское направление Рогов: украинские войска хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление

Фото: МО Украины

Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это делается для того, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на Запорожское направление.

Сегодня даже визуально видно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра и готовятся перебросить освободившиеся резервы на Запорожское направление. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ, — сказал Рогов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предположил, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС Вооруженные силы Украины сосредоточат свои войска на Запорожском и Купянском направлениях, где они пытались проводить наступательные операции. Он указал, что ввиду ЧП на ГЭС перебросить войска ВСУ на эти направления будет достаточно сложно, для этого придется уходить вглубь территории.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу объяснил причину подрыва силами ВСУ дамбы ГЭС. По его словам, ВСУ пошли на этот шаг, поскольку хотели перебросить войска с Херсонского направления на другие направления. Украинская же сторона считает, что ответственность за ЧП лежит на России.