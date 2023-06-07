Mash: дрон-камикадзе ударил по вышке сотовой связи под Брянском

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Mash сообщает, что в Брянской области дрон-камикадзе ударил по вышке сотовой связи. По информации канала, в результате башня была повреждена, у жителей начались перебои с мобильной связью. Пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным Mash, атака на вышку сотовой связи произошла 7 июня в селе Лемешовка Севского района Брянской области.

2 июня губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что четыре дома оказались повреждены при обстреле ВСУ села Сушаны. Он отметил, что человеческих жертв в результате обстрела нет. Кроме этого, он рассказал об обстреле сел Ломаковка в Стародубском районе и Новая Погощь в Суземском районе.

Местные жители до этого сообщали, что было порядка десяти прилетов по поселку Сушаны. Еще пять снарядов упали на село Бровничи в Брянской области. А на село Чуровничи БПЛА сбросил осколочную гранату ВОГ.

31 мая сообщалось, что на Брянскую область пытались напасть порядка десяти беспилотников. Некоторые дроны рухнули вблизи села Куршановичи Климовского района, часть из них была сбита, некоторые подавлены средствами РЭБ.