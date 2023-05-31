Названо число дронов, пытавшихся атаковать Брянскую область за сутки РИА Новости: Брянскую область за сутки пытались атаковать около 10 беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 10 беспилотников попытались атаковать за минувшие сутки Климовский район в Брянской области, обошлось без последствий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Он пояснил, что некоторые дроны рухнули вблизи села Куршановичи Климовского района, часть из них была сбита, некоторые — подавлены средствами РЭБ.

По предварительной информации, в Брянской области за сутки зарегистрировано 10 инцидентов с беспилотниками. <...> Все инциденты без последствий, — говорится в сообщении.

29 мая Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район Брянской области, всего было зафиксировано около 10 прилетов. По данным канала, в селах Зерново и Алешковичи никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения — в некоторых домах выбило окна. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В тот же день жители поселка Красный Угол в Брянской области нашли в поле упавший беспилотник с боевым зарядом. В результате инцидента никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось.

30 мая Минобороны РФ сообщило, что Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия.