В Брянской области нашли упавший беспилотник со взрывчаткой SHOT: жители Брянской области нашли упавший БПЛА, начиненный взрывчаткой

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Жители поселка Красный Угол в Брянской области нашли в поле упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. После это граждане вызвали на место происшествия экстренные службы.

По имеющимся данным, специалисты на месте уничтожили беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал. О разрушениях также не сообщается.

Ранее сообщалось, что утром 29 мая силы ПВО сбили беспилотник над селом Мартьяновка Клинцовского района Брянской области. По имеющимся данным, никто не пострадал.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Суземский район Брянской области, всего было зафиксировано около 10 прилетов. О пострадавших в селах Зерново и Алешковичи не сообщалось. В ряде домов выбило окна.

25 мая стало известно, что пограничники сбили из автомата беспилотник с взрывчаткой около села Стратива в Брянской области. По данным СМИ, два БПЛА поочередно сбросили взрывчатку в поле. Никто не пострадал.

Во всех трех приведенных случаях Минобороны информацию не комментировало.