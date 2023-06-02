Поселок в Курской области попал под минометный обстрел ВСУ Mash: ВСУ выпустили восемь снарядов по поселку Теткино в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщил, что поселок Теткино в Курской области оказался под минометным обстрелом со стороны ВСУ, по населенному пункту было выпущено восемь снарядов. По данным канала, город остался без электричества, человеческих жертв нет. Минобороны России не комментировало информацию.

Также в ночь на 1 июня ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области. Местные жители сообщили, что было порядка десяти прилетов. Еще пять снарядов упали на село Бровничи в Брянской области. А на село Чуровничи БПЛА сбросил осколочную гранату ВОГ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в ночь на 2 июня ВСУ атаковали беспилотниками подъезд многоквартирного жилого дома. Также глава региона заявил, что рядом с областным центром система ПВО сбила несколько украинских БПЛА.

1 июня временно без электричества остался поселок Гоголевка в Курской области. ВСУ атаковали подстанцию с помощью боеприпаса, прикрепленного к беспилотнику.

31 мая российские средства ПВО сбили в Курской области беспилотник ВСУ британского производства Malloy Aeronautics T150. Этот аппарат залетел в приграничный регион России впервые. В Великобритании утверждали, что отправляли эти БПЛА Украине, чтобы они доставляли грузы солдатам ВСУ, а не использовались в зоне ведения боя. Помимо мины на корпусе БПЛА был закреплен ретранслятор, предусмотренный на случай прерывания связи по основному каналу коммуникаций.