Богомаз: при обстреле брянского села Сушаны повреждены четыре дома

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Четыре дома оказались повреждены при обстреле со стороны ВСУ в селе Сушаны Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что человеческих жертв в результате обстрела нет.

ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. Повреждены четыре домовладения. Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Также известно об обстреле сел Ломаковка в Стародубском районе и Новая Погощь в Суземском районе.

Местные жители ранее сообщали, что было порядка десяти прилетов по поселку Сушаны. Еще пять снарядов упали на село Бровничи в Брянской области. А на село Чуровничи БПЛА сбросил осколочную гранату ВОГ.

31 мая на Брянскую область пытались напасть порядка десяти беспилотников. Некоторые дроны рухнули вблизи села Куршановичи Климовского района, часть из них была сбита, некоторые — подавлены средствами РЭБ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в ночь на 2 июня ВСУ атаковали с помощью БПЛА подъезд многоквартирного дома. Также глава региона заявил, что недалеко от областного центрам система ПВО сбила несколько украинских беспилотников.