В Мелитополе прогремели взрывы Рогов: силы ПВО отразили удар ВСУ в Мелитополе

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Мелитополе российские системы противовоздушной обороны отразили атаки украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. В городе работают экстренные службы.

Подробности взрывов в Мелитополе. Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу. Слава богу, ПВО России успела отработать и защитить мирную жизнь горожан. Подробности позже, — написал Рогов.

5 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил о возобновлении активных боев в районе Времевского выступа. По его словам, украинская армия предприняла более масштабную и организованную попытку прорыва, задействовав большое количество военных и техники. Он уточнил, что ситуация в регионе тревожная, но контролируемая.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать Запорожский фронт. По его словам, основные бои развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времевка. Он отметил, что в штурме приняли участие как минимум две мотопехотные роты и более 150 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.