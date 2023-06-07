В Курской области один человек ранен при обстреле ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Один человек ранен во время обстрела ВСУ Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Мужчина пострадал во время восстановления электрической подстанции в селе Попово-Лежачи, куда украинская армия сбросила два взрывных устройства.

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь, — написал Старовойт.

Губернатор уточнил, что в результате атаки на подстанцию в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества. Ремонтные бригады продолжат работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов после того, как группы разминирования зачистят пространство.

Накануне, 4 июня, российские войска сбили украинский беспилотник в городе Судже Курской области. По словам Старовойта, аппарат принадлежал батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

2 июня Старовойт сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое. По его словам, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.