Курское село попало под обстрел ВСУ Старовойт: село Троицкое попало под обстрел ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое в Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.

Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое Кореневского района. Всего насчитали пять прилетов, — написал губернатор.

Старовойт ранее сообщил, что в ночь на 2 июня ВСУ атаковали с помощью БПЛА подъезд многоквартирного дома. Также глава региона заявил, что недалеко от областного центра система ПВО сбила несколько украинских беспилотников.

1 июня временно без электричества остался поселок Гоголевка в Курской области. ВСУ атаковали подстанцию с помощью боеприпаса, прикрепленного к беспилотнику.

31 мая российские средства ПВО сбили в Курской области беспилотник ВСУ британского производства Malloy Aeronautics T150. Этот аппарат залетел в приграничный регион России впервые. В Великобритании утверждали, что отправляли эти БПЛА Украине, чтобы они доставляли грузы солдатам ВСУ, а не использовались в зоне ведения боя. Помимо мины на корпусе БПЛА был закреплен ретранслятор, предусмотренный на случай прерывания связи по основному каналу коммуникаций.