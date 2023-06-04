Курский губернатор сообщил о сбитом над Суджей беспилотнике Старовойт: украинский беспилотник сбит в Курской области

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Российские войска сбили украинский беспилотник в городе Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, аппарат принадлежал батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В Судже наши парни приземлили беспилотник. <...> Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов». Благодарю за службу пограничников и армейцев! — написал Старовойт.

В настоящее время на территории Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он был введен 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.

2 июня Старовойт сообщил, что под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое. По его словам, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили четыре домовладения и один автомобиль.

31 мая российские средства ПВО сбили в Курской области беспилотник ВСУ британского производства Malloy Aeronautics T150. Этот аппарат залетел в приграничный регион России впервые.