«Единая Россия» запустила портал для сбора предложений в свою программу

Партия «Единая Россия» запустила специальный портал. На нём россияне смогут направить предложения в её предвыборную программу по выборам в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает, — заявил генеральный секретарь партии Андрей Турчак.

Предложения можно внести двумя способами: либо проголосовать за них в одном из девяти разделов, либо написать через специальную форму. Также можно сделать это офлайн: прийти и заполнить анкету в региональных общественных приёмных партии или через депутата, избранного от округа, где проживает гражданин.

Ранее во время прямой линии президент России Владимир Путин объяснил, почему продолжает поддерживать «Единую Россию». По его словам, действия этой партии создают прочный фундамент российской государственности, поскольку гарантируют принятие нужных решений. Кроме того, члены партии не боятся принимать непопулярные решение, которые необходимы для людей и судеб страны.

Партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года после объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Наш дом — Россия» и «Отечество — вся Россия». Основателями партии являются Юрий Лужков, Сергей Шойгу и Минтимер Шаймиев — на тот момент они занимали посты мэра Москвы, министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и президента Татарстана соответственно.