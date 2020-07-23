Власти Петербурга опровергли введение платного въезда в центр города

https://static.news.ru/photo/8bea5f86-ccf4-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о том, чтобы сделать въезд в центральную часть Северной столицы платной, на данный момент не рассматривается. Об этом заявил глава комитета развития транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.



Введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга сегодня не рассматривается. Сейчас в приоритете находится контроль за соблюдением правил дорожного движения, установка камер контроля, развитие зоны платной парковки. В настоящее время ведется проработка вопроса о последовательности расширения платного парковочного пространства и финансовой модели проекта, — сказал Левакин изданию «Подъём».

До этого о планах руководства города сделать платный въезд в петербургский центр сообщали СМИ, ссылаясь на начальника отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексея Степичева.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе, площадь залов которых составляет менее 50 квадратных метров.