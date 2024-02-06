Вице-губернатора Петербурга отправили в отставку Беглов подписал постановление об отставке вице-губернатора Петербурга Дрегваля

Фото: Александр Мамаев/URA.RU/ТАСС

Сергей Дрегваль

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отстранении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации. Чиновник покинул пост по собственному желанию.

Сегодня последний день его работы в Смольном, — говорится в сообщении.

Блок, входивший в сферу ответственности Дрегваля, временно перешел под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.

Дрегваль курировал деятельность комитета по тарифам, определяющего цены на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте. Он также курировал работу комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Одной из его главных задач являлось снижение числа аварий на теплосетях.

Чиновник работал в правительстве Санкт-Петербурга с 2020 года. Дрегваль был назначен на должность вице-губернатора в 2021-м. Ранее он руководил «МРСК Урала», компанией «Оборонэнергосбыт», а также работал в Томской энергосбытовой компании.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что руководитель Министерства сельского хозяйства республики Андрей Савчук был снят с поста из-за неполного освоения бюджетных средств в 2023 году. По словам Аксенова, недопустимые просчеты были допущены и в других региональных министерствах.