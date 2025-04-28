В Приморье задержали предполагаемого украинского шпиона В Приморье задержали подозреваемого в шпионаже для украинской разведки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах военной инфраструктуры региона для Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает краевое УФСБ. Мужчина, самостоятельно предложивший украинской разведке свои услуги, взят под стражу, передает РИА Новости.

Приморец, приискав контакт и инициировав в сети Интернет общение с представителем украинской военной разведки, по заданию последнего собрал сведения об объектах военной инфраструктуры края, — указали в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что задержанный полностью осознавал возможность использования указанной информации против безопасности РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Ранее в Новороссийске задержали иностранца, планировавшего подорвать административное здание по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемый собирался использовать взрывное устройство массой 2,5 килограмма, которое он забрал из тайника. Позже стало известно, что он намеревался устроить взрыв в пункте сбора военнослужащих.

До этого ФСБ предотвратила террористический акт в Пятигорске, его готовил уроженец Центральной Азии. Предварительно установлено, что злоумышленник является сторонником международной террористической организации. Он вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на территории Украины, и планировал совершить теракт на концерте юмориста Павла Воли.