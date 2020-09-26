В Петербурге городские комитеты могут перейти на удалёнку

https://static.news.ru/photo/18648bae-01ab-11eb-b3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос перехода на удалённую работу городских комитетов, районных администраций, а также учреждений подведомственных Смольному.

Органам государственной власти дал поручение проработать возможность перехода на удалённый режим работы, — заявил губернатор Северной столицы в еженедельном радиообращении.

По его словам, правительство также обратилось к руководителям предприятий и организаций с рекомендацией перевести сотрудников на удалённую работу.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в Северной столице наблюдается стабильная эпидемическая обстановка, система здравоохранения справляется лечением больных коронавирусной инфекцией.

Беглов подчеркнул, что каждый день в Санкт-Петербурге заболевает больше 200 человек. Губернатор напомнил о продлении масочного режима до 11 октября. По словам Беглова, большинство граждан его соблюдает.

Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры, — призвал губернатор.

Он напомнил, что начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа, что осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями.

По данным на 28 сентября, в Петербурге диагностировано 237 новых случаев коронавирусной инфекции, днём ранее — 227. С начала пандемии общее число заболевших в городе составило 42 494, излечились 28 810 пациентов, умерли — 2894.

NEWS.ru писал, что Беглов выразил готовность привиться от коронавирусной инфекции. Санкт-Петербург стал одним из первых регионов России, который получил пилотную партию вакцины от коронавируса.