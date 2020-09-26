Губернатор Петербурга выразил готовность привиться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/712ccf5a-01a4-11eb-bc1f-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе его администрации, передаёт РИА Новости.

Я сам готов сделать эту прививку, — заявил Беглов.

В пресс-службе отметили, что Санкт-Петербург стал одним из первых регионов России, получивших пилотную партию вакцины от COVID-19. В администрации сообщили, что широкая вакцинация стартует по мере наращивания производства и поступления результатов исследований.

Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с Российским фондом прямых инвестиций, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.