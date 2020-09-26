Губернатор Петербурга выразил готовность привиться от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что готов сделать прививку от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе его администрации,
Я сам готов сделать эту прививку, — заявил Беглов.
В пресс-службе отметили, что Санкт-Петербург стал одним из первых регионов России, получивших пилотную партию вакцины от COVID-19. В администрации сообщили, что широкая вакцинация стартует по мере наращивания производства и поступления результатов исследований.
Первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с Российским фондом прямых инвестиций, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V».
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.
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