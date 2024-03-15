Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над Тульской областью

Дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что это произошло примерно в полдень по местному времени.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее министерство по региональной безопасности сообщало, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью. Инцидент обошелся без пострадавших. Также не повреждены инфраструктурные объекты области.

До этого российские силы противовоздушной обороны подавили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над Калужской областью. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В этот же день беспилотник ВСУ перехватили около избирательного участка в Троицко-Харцызске в Донецкой Народной Республике. Дрон был оснащен самодельным взрывным устройством. Взрывотехники обезвредили летательный аппарат с помощью специальных технических средств и накладным зарядом уничтожили взрывчатку