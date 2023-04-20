Сотрудники ФСБ пришли к школьнику, позвавшему Путина обсудить победу в СВО «Фонтанка»: в Петербурге ФСБ нагрянула к школьнику, позвавшему Путина обсудить победу в СВО

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге пришли домой к 15-летнему школьнику, который написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой встретиться и обсудить победу в военной операции на Украине, сообщает «Фонтанка». По данным издания, подросток отправил письмо в администрацию президента и пригрозил захватить заложников в школе, если российский лидер не явится на встречу. В дополнение к тексту он приложил фотографию винтовки Мосина.

Журналисты уточняют, что письмо было отправлено подростком на электронную почту Кремля 17 апреля. Позднее сотрудники ФСБ пришли домой к несовершеннолетнему и в здание школы. Ничего опасного там не нашли. Сейчас рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает администратора Telegram-канала «Казанский Брейвик», который пообещал устроить массовое убийство в школе № 79, мечети Ярдэм и торговом центре «Московский», а также в неназванном колледже в Казани. Согласно опубликованным сообщениям, он запланировал атаку на 19 апреля, которую намерен показывать в прямом эфире.