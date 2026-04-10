Россиянин убил знакомого на улице и спрятался на ферме В Башкирии мужчина зарезал знакомого во время конфликта на улице

В Стерлитамакском районе Башкортостана погиб 61-летний мужчина, которому нанесли ножевое ранение, передает МВД. По данным ведомства, рядом с телом находился раненый 44-летний односельчанин. Подозреваемый задержан, им оказался 34-летний местный житель, который прятался на территории фермы.

Подозреваемый со знакомыми встретился на улице. Там между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и нанес им удары: сначала 61-летнему мужчине — одно смертельное ранение, затем ранил его 44-летнего знакомого. После нападения подозреваемый спрятался на территории фермы, которая находилась неподалеку, — сказано в заявлении.

В сообщении говорится, что во время задержания у мужчины обнаружили порезы на предплечьях. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Позднее подозреваемого доставили в больницу.

