Детсад и пять домов попали под огонь ВСУ в Токмаке Мельниченко: пять домов и детсад повреждены при атаке ВСУ в Токмаке

Фото: МО Украины

Пять жилых домов и здание детского сада получили повреждения после удара украинских войск по многоквартирному дому в Токмаке в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, жильцов эвакуировали.

Сейчас разбирают плиты перекрытия пятого этажа в доме, куда попал снаряд. Жильцов остальных квартир эвакуировали к родственникам. Решается вопрос с материалами для восстановления пострадавших зданий. Повреждения получили пять жилых домов и здание детского сада, — написал глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области. Мельниченко уточнил, что снаряд попал в жилую пятиэтажку, есть погибшие и раненые.

До этого село Пороз Грайворонского городского округа под Белгородом подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. Погибли два мирных жителя — женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Кроме того, в результате нескольких сбросов сгорел сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

До этого Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Шебекино. В результате обстрела произошло повреждение линии электропередачи. Жители Шебекино и села Ржевка частично остались без света. При обстреле никто не пострадал.

Пресс-служба Министерства здравоохранения ДНР также информировала, что ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на машину скорой помощи в Донецке. По информации ведомства, попавшие под удар медики ехали на вызов к пациенту. В результате атаки ВСУ ранен водитель скорой помощи и два фельдшера. Пострадавших госпитализировали.