Прокуратура начала проверку по факту нефтеразлива на Таймыре

https://static.news.ru/photo/2b713c14-022e-11eb-9618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosprirodnadzor/Global Look Press

Прокуратура Таймырского района Красноярского края выявила разлив тонны нефтепродуктов в реку Хатанга и на почву. Во время шторма танкер отбросило от берега, в результате чего произошла разгерметизация временного трубопровода, по которому перекачивалась сырая нефть.

27 сентября во время шторма при перекачке сырой нефти по временному трубопроводу, ведущему от нефтеналивного танкера на склад ГСМ ООО «Энергия», произошёл аварийный отрыв судна от берега, в результате чего произошла разгерметизация трубопровода и около 1 тонны ГСМ попало в реку Хатанга и на почву, — сообщили в прокуратуре Красноярского края.

На место аварии выехал зампрокурора Таймырского района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует выплатить штраф в размере около 148 млрд рублей. В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии. При этом «Норникель» не согласился с этой суммой ущерба. В компании заявили, что ведомством была неверно применена методика его оценки.