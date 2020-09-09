Росприроднадзор подал многомиллиардный иск на «Норникель»

Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует возместить штраф в размере около 148 млрд рублей.
Об этом
Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей, — говорится в сообщении.
В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
При этом «Норникель» не согласился с суммой ущерба окружающей среде в почти 148 млрд рублей, озвученной Росприроднадзором. В компании заявили, что ведомством была неверно применена методика оценки ущерба.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Норникель» не представил план по восстановлению экологии на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство предъявило компании расчёт ущерба и надеется на оперативные выплаты.
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