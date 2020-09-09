Росприроднадзор подал многомиллиардный иск на «Норникель»

https://static.news.ru/photo/9d3a63ac-f34c-11ea-afe3-fa163e074e61_660.jpg На месте аварии Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Росприроднадзор подал иск в суд на компанию «Норникель». Ведомство требует возместить штраф в размере около 148 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора. По её данным, иск в Арбитражный суд Красноярского края был направлен Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора. В ведомстве подчеркнули, что АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» нанесла вред окружающей среде, нарушив обязательные требования природоохранного законодательства.

Исковые требования составляют 147 784 627 500 рублей, — говорится в сообщении.

В мае 2020 года на одном из топливных хранилищ НТЭК произошла авария — из-за деформации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Его большая часть попала в реки Амбарную и Далдыкан, в результате чего в районе ввели режим ЧС, всё ещё ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

При этом «Норникель» не согласился с суммой ущерба окружающей среде в почти 148 млрд рублей, озвученной Росприроднадзором. В компании заявили, что ведомством была неверно применена методика оценки ущерба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Норникель» не представил план по восстановлению экологии на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство предъявило компании расчёт ущерба и надеется на оперативные выплаты.