«Норникель» не представил Росприроднадзору план рекультивации в Норильске

https://static.news.ru/photo/f3d3622e-eecc-11ea-a4db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

«Норникель» до сих пор не представил план по восстановлению экологии на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство предъявило компании расчёт ущерба и надеется на оперативные выплаты. В противном случае Росприроднадзор начнёт готовиться к судебным разбирательствам.

Компания заявляет, что она выкачает собранные нефтепродукты и дальше будет проводить сепарацию. Пока проект рекультивации от «Норникеля» не поступил в Росприроднадзор, как и сумма ущерба, которую компания считает справедливой, — цитирует ТАСС Радионову.

По её словам, ситуация на ряде объектов «Норникеля», которые сейчас проверяет Росприроднадзор, удручающая. Кроме того, ведомство зафиксировало «странную тенденцию»: передачу объектов компании от крупных собственников к более мелким. Так происходит уже с 2010 года.

Как писал NEWS.ru, Росприроднадзор выявил 116 нарушений законодательства об охране окружающей среды в Таймырской топливной компании (входит в «Норильский никель»). Они свидетельствуют об отсутствии контроля за техсостоянием сооружений, реализации природоохранных мероприятий, создают угрозу деградации экосистем и негативных изменений окружающей среды. Заборы воды в реках Енисей и Быстрая в зоне влияния объектов компании выявили превышение содержания загрязняющих веществ.

Скандалы, связанные с загрязнением окружающей среды, на предприятиях «Норникеля» не утихают с конца весны. 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.