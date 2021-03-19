Кадыров собрался судиться после спора с «Новой газетой»

https://static.news.ru/photo/6de1b656-88bf-11eb-8744-96000091f725_660.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров после спора «Новой газеты» дал понять, что готов судиться. Он отметил, что надеется на честность российских судов.

В свою очередь, в пресс-службе «Новой газеты» заявили, что тоже намерены судиться. Такое решение они могут принять по результатам опроса. Издание обратилось к своим читателям с вопросам, как им реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов «Новой» «агентами западных служб».

Обращение к президенту России Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также выразил удивление, если сотрудники издания обратятся именно в российский суд. Он назвал журналистов «Новой газеты» «закадычными друзьями Госдепа США».

Умудрились заранее предупредить читателей, что могут проиграть, но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что, якобы, судебная система их не защитит... Но в честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперёд! Посмотрим, чья возьмёт, — заключил глава Чечни. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, претензии чеченских бойцов вызваны материалами «Новой газеты», в которых рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что обратиться к президенту России Владимиру Путину может каждый житель страны. Однако в решении информационных вопросов есть необходимый арсенал правовых и юридических средств. Так на слова чеченского главы Рамзана Кадырова об обращении к лидеру РФ отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.