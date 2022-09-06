Глава Сахалинской области рассказал о развитии туризма в регионе Глава Сахалинской области Лимаренко: поток туристов на Курильские острова вырос в 2,5 раза

Фото: Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время сессии «Рынок углеродных единиц в России: от эксперимента к долгосрочной стратегии развития» в рамках Восточного экономического форума — 2022

Курильские острова в этом году посетили в 2,5 раза чаще, чем в предыдущий период, рассказал в интервью «ФедералПресс» глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, поток туристов увеличился и на Сахалине. Развить туризм в регионе позволила в том числе и программа кешбэка на поездки на Дальний Восток. Политик также рассказал о подписании с «Газпромом» программы газификации региона, привлечении инвестиций и развитии жилищного строительства.

Особой популярностью в летний период пользуются Курильские острова: поток туристов туда вырос в 2,5 раза. Поэтому в этом сезоне мы поставили 15 дополнительных авиарейсов на Итуруп для отдыхающих и местных жителей, — рассказал Лимаренко.

По его словам, на Сахалине туристов привлекают озеро Буссе и Монерон. Популярностью пользуются экскурсии по югу Сахалина: на маяк Анива, мысы Евстафия, Великан и Птичий, Клоковский водопад, в бухту Тихую и другие достопримечательности. Политик напомнил, что в этом году действует программа удвоенного кешбэка на поездки на Дальний Восток — он составляет до 40% от стоимости тура.

Южно-Сахалинск вошел в тройку лидеров в рейтинге 100 крупнейших городов России по количеству введенных квадратных метров жилья на человека. По словам главы региона, в этом году удалось выйти на рекордные объемы строительства жилья — 500 тысяч кв. м в год. Также политик рассказал о переселении шести тысяч человек из ветхого жилья.

В инвестиционном рейтинге за четыре года Сахалинская область поднялась с 43-го места на пятое и лидирует среди субъектов Дальнего Востока. По словам Лимаренко, этого удалось добиться за счет совместной работы бизнеса и власти. С любым вопросом предприниматели имеют возможность обратиться к правительству через интернет-площадку «Бизнес.Сахалин.онлайн».

Лимаренко рассказал, что с «Газпромом» будет подписана обновленная программа газификации Сахалинской области с включением в нее дополнительных объектов. По его словам, до конца 2025 года стоит цель первыми в России газифицировать регион на 100%.

Правительство России ранее отменило соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов. Договор действовал с 14 октября 1991 года.