Двое детей погибли при пожаре в квартире Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В коммунальной квартире Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, в результате чего погибли двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик, сообщает LIFE.ru. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Специалисты проводят осмотр места ЧП и выясняют детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

ЧП произошло 8 января в одной из квартир в Калининском районе. Загорелась одна из комнат квартиры, пламя стремительно перебралось на другие помещения и разрослось до площади 12 кв. м. Спасатели эвакуировали 12 жильцов. Издание со ссылкой на МЧС пишет, что в жилище не был установлен пожарный извещатель.

В начале января девятерых человек, среди которых трое детей, госпитализировали после пожара в жилом доме в Чувашии. По данным МЧС, загорелся жилой дом и прилегающие постройки на площади 189 квадратных метров в чувашской деревне Кожар-Яндоба.

Ранее пожар произошел в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС около двух часов боролись с огнем. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин. Очевидцы рассказали, что видели, как пламя пробивалось из окон, а хозяйка квартиры, по данным СМИ, получила множественные ожоги.